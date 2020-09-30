РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В домах по пяти улицам микрорайона Климовск Подольска 1 октября временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии в микрорайоне Климовск. 1 октября с 9:00 до 16:00 будет отсутствовать электроэнергия по адресам: проспект 50 лет Октября, дома 11, 11а; улицы Товарная, Вокзальная, Московская, Климовская (жилые дома частного сектора)», - говорится в сообщении.

Электричество будет временно отключено из-за подключения кабеля высокого напряжения к многоквартирным домам и ремонтных работ.