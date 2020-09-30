РИАМО - 30 сен. Московское областное УФАС РФ рассмотрело сведения, представленные средней общеобразовательной школой №8 имени В.И. Матвеева в отношении ООО «Стик» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, школа направила в адрес компании проект контракта в установленный законом срок. Но в регламентированный срок участник не представил заказчику через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта.

«В связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение в 2020 году ремонтных работ фасада здания и кровельного пространства МБОУ СОШ №8», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Стик» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.