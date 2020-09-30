РИАМО - 30 сен. Жители и гости столицы могут попасть на личный прием к руководству Московской административной дорожной инспекции в онлайн-формате, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы МАДИ.

«Чтобы попасть на дистанционный прием к руководству инспекции, достаточно зайти на портал avtokod.mos.ru, авторизоваться на нем удобным способом, перейти в раздел «Предварительная запись» и из выплывающего окна нажать на вкладку «Запись в МАДИ». После этого кликнуть по кнопке «Записаться на прием» и выбрать способ приема в виде видеозвонка на этапе заполнения информации о посетителе»,- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что весь процесс записи займет не более пяти минут.

Онлайн-прием позволяет заявителям не только сэкономить время, но также обеспечивает безопасность здоровья граждан в условиях распространения коронавируса.

В случае возникновения вопросов можно позвонить в МАДИ по номеру: +7 (495) 540-76-56 или написать письмо на электронную почту: madi@mos.ru.