РИАМО - 30 сен. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Наука 401» и ООО «Лаборатория Апекс», они могли поддерживать цены на торгах, проводимых ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В ходе торгов вышеуказанные участники отказались от конкурентной борьбы. ООО «Наука 401» и ООО «Лаборатория Апекс» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к поддержанию начальной максимальной цены контракта», - говорится в сообщении.

Управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По закону картелем признают соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые продают или приобретают товар на одном товарном рынке. Эти соглашения могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.