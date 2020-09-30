РИАМО - 30 сен. Комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса провели в здании столичного парламента перед началом осенней сессии, сообщается на сайте Мосгордумы.

«Перед первым заседанием осенней сессии Мосгордумы, которое состоится в среду, организована санитарная обработка залов и мест общего пользования. Продолжают функционировать посты бесконтактного измерения температуры сотрудников и посетителей Московского парламентского центра», - говорится в сообщении.

Также в помещениях городской думы установили антисептики для обработки рук.

С 29 сентября 42,9% сотрудников аппарата Мосгордумы перешли на удаленную работу. Количество присутствующих на мероприятиях в Московском парламентском центре ограничено. Участники мероприятий будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Журналисты смогут наблюдать за ходом заседания столичного парламента в онлайн-формате, пресс-подходы будут осуществляться дистанционно.

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30 СЕНТЯБРЯ

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- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

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