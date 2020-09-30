РИАМО - 30 сен. На северо-западе Москвы одобрено начало строительства трех новых домов на 1 107 апартаментов, соответствующее разрешение выдал Москомстройинвест, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дома входят во второй этап проекта «Волоколамское 24». Многофункциональный комплекс апартаментов появится на Волоколамском шоссе, во владении 24. При нем будет 211 машино-мест. Общая площадь нового строительства — 83 677 квадратных метров. Разрешения на строительство действует до марта 2024 года.

«По указанному адресу инвестор уже ведет строительство двух корпусов на 513 апартаментов. Они входят в первый этап проекта», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Комплекс «Волоколамское 24» находится в трех минутах ходьбы от МЦК «Стрешнево» и десяти минутах от МЦД Стрешнево. Всего в составе проекта появятся пять монолитных корпусов-башен с кладовыми помещениями и подземным паркингом. Также предусмотрено создание площадок для активного и семейного отдыха.

По действующему законодательству, апартаменты не являются жилыми помещениями. В них нельзя прописаться и получить доступ к социальной инфраструктуре.