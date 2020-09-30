РИАМО - 30 сен. Участники пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против Covid-19 начали получать второй компонент препарата «Спутник V», сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек», – рассказала Ракова.

Она добавила, что «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной. Вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения.

«По результатам первой прививки, а ее уже сделали более 5,7 тысячи человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо», - рассказала Ракова.

Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования. Промежуток между введением первого и второго компонента составляет 21 день. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Принять участие в исследовании сейчас можно в 19 московских медорганизациях.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 5230 человек.