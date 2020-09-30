РИАМО - 30 сен. За минувшие сутки в Москве закрыли еще несколько магазинов крупных сетей X5 Retail Group и «Дикси», а также ряд парикмахерских, где не соблюдался масочно-перчаточный режим, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

Масочно-перчаточный режим был введен в Москве с 12 мая указом мэра Сергея Собянина в связи с распространением коронавируса.

«Ряд магазинов, парикмахерских и салонов красоты в Москве приостановили свою деятельность из-за несоблюдения перчаточно-масочного режима посетителями и сотрудниками. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина, к ним добавляются несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он уточнил, что за последние сутки были закрыты магазины крупных сетей X5 Retail Group, «Дикси», несколько парикмахерских.

Проверки соблюдения перчаточно-масочного режима проводится сотрудниками департамента торговли и услуг, Роспотребнадзора и полиции на протяжении почти пяти месяцев. Всего за нарушения составлено более 15 тысяч протоколов об административной ответственности. Сумму штрафа определяют суды.

«Эти проверки будут продолжаться и дальше, поэтому я настоятельно призываю все предприятия и всех владельцев этих предприятий работать как с персоналом, так и с посетителями для того, чтобы все носили маски», - подчеркнул Немерюк.

При этом он отметил, что в целом ситуация с соблюдением масочно-перчаточного режима в магазинах улучшается.

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30 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 5230 человек.