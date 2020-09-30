РИАМО - 30 сен. Воспитанники подмосковного молодежного аэроклуба «ЮнАвиа» планируют совершить символический полет по юго-восточной линии обороны Москвы 1941-1942 годов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель авиаклуба Алексей Петухов.

«ЮнАвиа» - молодежный аэроклуб, где подростки осваивают теорию авиации и получают навыки управления легкими самолетами. Занятия проходят бесплатно. Авиатряд базируется в Лыткарине.

«Предполагается полет наших воспитанников по линии оборонительного рубежа Москвы 1941-1942 годов Люблино - Коломна. У нас даже есть карта-схема времен войны. Старт планируется в Мячкове, затем от Дзержинского выйти на русло Москвы-реки и далее по нему долететь до Коломны», - сказал Петухов.

Он отметил, что полет планировали совершить в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако мероприятие пришлось перенести из-за распространения коронавируса.

По словам Петухова, юнармейские авиаторы стали постоянными участниками парадов на День Победы и День города в Лыткарине - ребята пролетают над пешими колоннами на самолетах.

Управлять самолетом воспитанники авиаклуба «ЮнАвиа» учатся на втором году освоения программы. Всего программой предусмотрено 144 часа теоретических занятий и 28 часов практики, шесть из которых – полеты на настоящих самолетах с аэродрома Мячково.

В 1941-1942 годах через территорию Лыткарина проходила линия укрепрайона Люблино - Коломна протяженностью 132 километра.