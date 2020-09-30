РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Жители подмосковного Красногорска могут решить в ходе конкурса рисунков, как будет выглядеть скульптура Дяди Степы в Детском городке «Сказочный», сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

В Детском городке «Сказочный» прошло очередное рабочее совещание по вопросу обустройства автогородка. На встрече с участием заместителя главы администрации округа Всеволода Волосевича, представителей проектировщика, подрядчика, ГИБДД и МАУК «Парки Красногорска» обсудили сроки и ход выполнения работ, а также внешний вид малых архитектурных форм.

«В автогородке будет выделено специальное место для установки скульптуры Дяди Степы. А как именно он будет выглядеть, решат жители округа!» - говорится в сообщении.

Можно нарисовать будущую скульптуру и направить рисунок на электронную почту ОГИБДД УМВД России по горокругу: krasnogorsk-pbdd@yandex.ru. Самую удачную работу отметят призами и воплотят в жизнь.

Автогородок будет установлен на месте демонтированных аттракционов и будет представлять собой город в миниатюре площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В проекте предусмотрены улицы с перекрестками, светофорами, дорожной разметкой, торговый центр с паркингом, железнодорожный переезд и эстакада для того, чтобы дети могли обучаться навыкам безопасного поведения на дороге.

Проект реализуется по инициативе Госавтоинспекции горокруга Красногорск и при поддержке администрации округа. Финансирование ведется министерством благоустройства Московской области в рамках областной программы. «Комфортная среда».