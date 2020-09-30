РИАМО - 30 сен. Жителей и гостей столицы приглашают совершить онлайн-экскурсию по Музею скорой помощи, где можно ознакомиться со всеми экспонатами, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Для нас важно, чтобы у всех желающих была возможность посетить наш музей в любое удобное для них время. Поэтому мы запускаем онлайн-тур, чтобы любой посетитель нашего сайта смог виртуально прогуляться по музею и узнать много нового для себя», - сказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Он подчеркнул, что создание онлайн-тура — важный и нужный шаг в сложившихся эпидемиологических условиях.

Музей скорой помощи открылся 8 сентября 2017 года в преддверии 870-летнего юбилея Москвы. К 133-летию со дня рождения А.С. Пучкова культурное учреждение вновь открыли после реставрации.

В обновленной выставочной экспозиции представлены документы и фотографии, методические и учебные пособия, форма врачей скорой помощи в разные периоды, медицинская аппаратура и приборы связи от советского периода до начала 2000-х годов.

Посетить музей можно и в реальности, причем бесплатно. Для этого нужно оставить заявку на сайте, после чего с вами свяжутся сотрудники музея и сообщат ближайшие даты экскурсии.​