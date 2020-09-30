РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в фотоконкурсе на тему осени в парках горокруга, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Парки Красногорска» снова объявляют фотоконкурс! Золотая осень вступила в свои права, в парках невероятная красота, которую хочется оставить на память, поэтому мы решили провести осенний фотоконкурс среди наших посетителей», - говорится в сообщении.

Принять участие могут и профессионалы, и любители. Основное условие - фотография должна быть выполнена в тематике «Осень в парках Красногорска» и может быть сделана в любом из наших пяти парков. Под фото необходимо прописать хештег: #осеньвпаркахкрасногорска2020.

«Ваш аккаунт должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы мы смогли увидеть вашу работу», - отмечается в материале.

Экспертное жюри дирекции «Парков Красногорска» определит трех лауреатов, которые получат специальные призы и дипломы, их работы будут размещены в социальных сетях учреждения.

Подробные правила участия в конкурсе размещены на сайте parkikrasnogorska.ru в разделе «Фестивали и конкурсы». Работы принимаются до 15 ноября включительно. Награждение состоится 1 декабря на открытии зимнего сезона в парках.