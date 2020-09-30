РИАМО - 30 сен. В Подмосковье реализуется проект профориентирования подростков «ЮнАвиа», в рамках двухгодичного курса юных пилотов ждут 144 часа теории, 22 часа занятий на авиатренажере и шесть часов полетов на настоящих самолетах, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель молодежной авиаэскадрильи Алексей Петухов.

Проект «ЮнАвиа» запустили в Подмосковье в 2012 году. Это молодежный аэроклуб, где подростки осваивают теорию авиации и получают навыки управления легкими самолетами. С 2017 года проект является частью юнармейского движения. «ЮнАвиа» базируется в Лыткарине.

«Наш программный курс рассчитан на два года. Он включает в себя 144 часа ознакомительной программы и теоретической подготовки, три часа наземной подготовки на авиационной технике и 22 часа полетов на авиационном тренажере изучаемого воздушного судна. <…> Одновременно мы планируем шесть часов полетов на настоящих легких самолетах», - сказал Петухов.

Он пояснил, что воспитанники авиаклуба получают полноценную подготовку к работе в авиационной промышленности и вооруженных силах.

«За время деятельности клуба мы обучили 150 детей. 70 из них поступили в авиационные учебные заведения. А пятеро ребят поступили в летные училища, и некоторые уже заканчивают обучение», - сказал Петухов.

Он добавил, что рекомендательное письмо дает выпускникам «ЮнАвии» дополнительный балл при поступлении в авиационные и летные вузы.

«Скажу без стеснения: таких клубов больше нет нигде не просто в Подмосковье, а и во всей России. Ведь мы занимаемся на базе муниципального управления образованием. Ни дети, ни родители за авиационную подготовку не платят. Все оплачивает муниципалитет. Единственное, в чем помогают родители – оплата практических полетов», - заключил Петухов.