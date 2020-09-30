РИАМО - 30 сен. Сборная России, в состав которой вошли три московских школьника, заняла второе место в неофициальном командном зачете на 61-й Международной математической олимпиаде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Серебряные медали завоевали Антон Садовничий из лицея «Вторая школа», Иван Гайдай-Турлов из школы №57 и Данил Сибгатуллин из Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета.

«Успех на олимпиаде такого уровня — это, в первую очередь, огромный личный успех школьника, результат его многолетнего труда, реализация уникального таланта. Однако если посмотреть статистику, то еще 10 лет назад ребята из московских школ попадали в сборную эпизодически, а сейчас ежегодно приносят в копилку медали», - сказал руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

61-я Международная математическая олимпиада состоялась в дистанционном формате и включала два тура, которые прошли 21 и 22 сентября. За победу боролись свыше 600 школьников из 105 стран.

Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года. Соревнование проходит в два тура, в каждом из которых надо решить по три задачи.​