РИАМО - 30 сен. В фондах московских музеев хранятся экспонаты самых разных размеров — от исполинов величиной в несколько метров до самых крошечных размером меньше миллиметра, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Например, в Музее космонавтики хранятся два образца лунного грунта размером 0,03 миллиметра.

«В июне 1970 года американский президент Ричард Никсон передал в дар советскому народу часть собранного лунного грунта, запечатанного в прозрачную капсулу, которую сегодня можно увидеть на витрине музея. В 1986 году капсулу с грунтом передали Музею космонавтики в Москве», - говорится в сообщении.

Еще один лунный грунт в музей доставили советские космонавты.

Нагрудный знак «Гвардия» времен Великой Отечественной войны - самый маленький предмет в коллекции Музея героев Советского Союза и России. Величина экспоната 4,4 на 3,4 сантиметра. Его передал внук фронтовика, для которого он стал талисманом.

Еще один интересный маленький экспонат – пуля и гильза Владимира Маяковского, которые хранятся в Государственном музее В.В. Маяковского. Размеры: пуля — 11,65 на 7,85 миллиметра, гильза — 16,9 на 8,9 миллиметра.

«Когда-то самые маленькие предметы, хранящиеся в Государственном музее В.В. Маяковского, были одним целым — патроном фирмы «Густав Геншов и Ко». 14 апреля 1930 года, распавшись на пулю и гильзу, он оборвал жизнь поэта», - говорится в сообщении.

Из маленьких экспонатов московских музеев гости и жители Москвы смогут посмотреть на фотографию Тамары Петкевич, фарфоровую фигурку слона высотой 1,5 сантиметра, жука Caccobius mundus и ископаемые раковины размером 2-3 сантиметра.​