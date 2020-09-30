РИАМО - 30 сен. Еще 1349 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, отсутствие заболевания подтверждают специальные тесты, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1349 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 248 650», - сказала Ракова.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации врачей.

Вылечившиеся от коронавирусной инфекции москвичи могут стать донорами плазмы. Также победившие болезнь могут помогать тем, кто лечится от инфекции на дому, в качестве социальных волонтеров.

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29 СЕНТЯБРЯ

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