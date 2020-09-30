РИАМО - 30 сен. Осенью обязательной частью работы коммунальных служб в столице становится уборка опавших листьев, часть из них будут использовать следующей весной как удобрение, а из остальных изготовят брикеты для растопки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Из-за смеси листьев, пыли и воды улицы города становятся грязными, что мешает движению автомобилей и пешеходов, к тому же это нарушает работу ливневой канализации.

«Во дворах опавшую листву убирают на газонах вдоль проездов и пешеходных дорожек на расстоянии пяти метров от асфальта. Вдоль улиц и проездов районного значения — на расстоянии десяти метров от дорожного полотна. На центральных улицах и вдоль крупных магистралей очищают полосу шириной 25 метров», - говорится в сообщении.

Для уборки используют инструменты, не повреждающие почву и травяной покров - мягкие веерные грабли, специальные пылесосы и ручные воздуходувы.

Работы по содержанию городских территорий организовывают районные управы, префектуры административных округов, балансодержатели, владельцы и арендаторы земельных участков. А листву с дорог и тротуаров должны убирать дорожные службы, очистку дворов возле жилых домов чаще всего проводят специалисты районного ГБУ «Жилищник».

По вопросам санитарного состояния территорий можно обратиться по телефону горячей линии +7 (499) 264-96-81 или через электронную приемную на портале mos.ru.​​