РИАМО - 30 сен. Московский областной центр молодежной авиации могут открыть в Подмосковье для обучения летной подготовке ребят со всего региона, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель молодежного аэроклуба «ЮнАвиа» Алексей Петухов.

Проект «ЮнАвиа» запустили в Подмосковье в 2012 году. Это молодежный аэроклуб, где подростки осваивают теорию авиации и получают навыки управления легкими самолетами. С 2017 года проект является частью юнармейского движения. «ЮнАвиа» базируется в Лыткарине.

«Есть мечта, разработки и большая надежда, что в Подмосковье появится центр военно-патриотического и военно-технического воспитания юных авиаторов «Орленок», доступный для детей всего региона», - сказал Петухов.

Он добавил, что центр откроется после решения вопроса о финансировании.

Программный курс для воспитанников отряда «ЮнАвиа» рассчитан на два года. Обучение оплачивает муниципалитет. Выпускники курса получают подготовку к работе в авиапромышленности и вооруженных силах.