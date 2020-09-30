РИАМО - 30 сен. Пятнадцать предприятий, которые получили статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва», направят почти 15 миллиардов рублей на развитие экономики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В течение 10 лет они направят на развитие собственных инновационных производств почти 15 миллиардов рублей, благодаря чему создадут 1,6 тысячи рабочих мест», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что статус резидента в ближайшее время получат еще три компании. На территории ОЭЗ они будут разрабатывать виртуальные сим-карты, медицинское оборудование и энергоэффективные технологии.

В состав технополиса «Москва» входят площадки «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем», «МИЭТ» и площадка в Печатниках, их общая площадь превышает 200 гектаров.

Статус участника ОЭЗ позволяет предприятиям ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах.

«Преференции, которые получают компании, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой налоговой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Он добавил, что преференции позволяют уменьшить себестоимость производимой продукции, что положительно сказывается на окупаемости производства и создает конкурентные преимущества для столичных компаний.