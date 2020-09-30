РИАМО - 30 сен. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в лесопарке поселка Томилино в подмосковном городском округе Люберцы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Вечером 29 сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Люберцы в МЧС поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда», - говорится в сообщении.

Угрозы для жизнедеятельности людей находка не представляет. Силами местного ОМВД рядом со снарядом выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на среду.