РИАМО - 30 сен. Четыре фигуры богини здоровья Гигеи отреставрируют на фасаде здания бывшей аптеки Феррейна на Никольской улице в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За более чем 120-летнюю историю здания их ни разу не реставрировали. Уже утвержден проект по сохранению, определен подрядчик и разработана методика работ. В ближайшие дни скульптуры аккуратно демонтируют и отправят в мастерскую», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в настоящее время фигуры находятся в аварийном состоянии. Работы планируется завершить к лету 2021 года.

Скульптуры выполнены из цинкового сплава. Их отливали фрагментами, после чего соединяли методом пайки. Статуи имеют стальной каркас, который крепится к фасаду здания.

Емельянов также отметил, что сейчас готовится проект реставрации фасадов здания. Возможно, скульптуры установят на свое место после окончания работ на главном фасаде.