РИАМО – 30 сен. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии, сообщает Газета.ru.

«Организация выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», - говорится в сообщении.

Такую позицию ФНПР заняла в связи с ежегодным увеличением показателя ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

Этот период рассчитан на основании принятой правительством методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста 60 и 55 лет.

«При средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития может быть 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно. <…> В 2021 году предусмотренный порядок дожития довел его размер до 264 месяца (22 года). Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии», - считают в ФНПР.

В связи с этим организация предложила прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. ​