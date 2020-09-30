РИАМО - 29 сен. Туристический подкаст Регионального информационного агентства Московской области «Путь-дорога» попал в рубрику интересных подборок на популярном сервисе «Яндекс.Музыка».

Подкаст «Путь-дороги» добавлен на главную страницу сервиса, в категории «Общество и культура» в каталоге подкастов, а также в плейлисте «Подкасты: только новые эпизоды». Рассказы о путешествиях по Подмосковью уже заслужили статус «Популярно у слушателей».

Сейчас пользователи «Яндекс.Музыки» могут послушать восемь выпусков подкаста «Путь-дорога» и вместе с ведущими Леной и Германом узнать о хаски-деревне и гольф-клубе в Московской области, доме композитора Петра Чайковского и «подмосковной Третьяковке», а также о других интересных местах недалеко от Москвы.

Ведущие подкаста на своем опыте демонстрируют, что Московская область очень многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу и по разумной цене.

Слушать новые выпуски подкаста также можно в Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Overcast, Castro, «ВКонтакте» или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>