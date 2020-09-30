РИАМО - 30 сен. В столице вручили премии мэра города «Новатор Москвы», церемонию провели в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Участники заявили на конкурс разноплановые и действительно перспективные разработки. Лучшие, по мнению экспертов, проекты удостоены денежных премий, которые помогут им в развитии», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что представленные разработки будут полезны столице. С их помощью в мегаполисе можно решать актуальные задачи по содержанию объектов инфраструктуры, по безопасности и повышению качества жизни.

Всего в этом году на столичный конкурс было подано 483 заявки. Финалистами стали 30 разработок, из них выбрали 15 проектов, которые и стали победителями.

Решение по выбору победителей принимало экспертное жюри. В него вошли представители технологического бизнеса, инвесткомпаний, органов власти и институтов развития.

Премии мэра Москвы вручили в номинациях «Проект будущего» (инновационные идеи), «Меняющие реальность» (готовый к реализации стартап) и «Лидеры инноваций» (успешный бизнес).

Также в каждой из трех номинаций конкурса выделили по пять направлений деятельности— «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Транспорт», «Городская среда» и «Энергетика».

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что победители конкурса получили премии от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Финалисты конкурса отмечены поощрительными премиями от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Премию «Новатор Москвы» учредили в прошлом году. Ее вручают за лучшие инновационные проекты москвичам или компаниям, работающим в столице.