РИАМО - 30 сен. Информация о минировании жилого дома на улице Катюшки в подмосковной Лобне не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел днем 29 сентября.

«От анонимного заявителя поступил звонок на домашний телефон в квартиру о минировании жилого дома по адресу: городской округ Лобня, улица Катюшки, дом 50», - говорится в сообщении.

Эвакуация жителей не производилась. Здание обследовал кинологический расчет ОМВД городского округа Лобня. Наличие взрывоопасных веществ или предметов не подтвердилось.