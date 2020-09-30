РИАМО - 30 сен. В среду днем температура воздуха в Москве и Подмосковье может достичь плюс 20 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальна температура воздуха в Москве будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, а в Московской области - от 15 до 20 градусов», - говорится в сообщении.

На небосклоне ожидается переменная облачность без осадков, добавили синоптики.

Юго-восточный ветер в Московском регионе разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Содержание кислорода в воздухе окажется в пределах нормы.