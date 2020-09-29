РИАМО - 29 сен. В Москве задержали экс-председателя правления кредитной организации, подозреваемого в хищении активов банка, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Предполагается, что бывшие руководители кредитной организации с февраля по декабрь 2015 года выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им коммерческим фирмам.

«Государственной корпорации, которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у банка, причинен ущерб на сумму более 300 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Экс-руководитель кредитной организации находится под домашним арестом.