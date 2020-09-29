РИАМО - 29 сен. Серпуховский историко-художественный музей готовит к открытию выставочный проект «Мир, сотворенный заново», посвященный русской художественной культуре конца XIX–начала ХХ столетий, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«87 шедевров из семи музеев страны. Более 20 ярчайших имен – Врубель, Кончаловский, Гончарова, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Ларионов, Бурлюк, Юон и свыше десяти художественных направлениях – импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм, абстракционизм и другие, представят в одном музее особый мир художников, творивших около века назад», - говорится в сообщении.

Большую часть выставки «Мир, сотворенный заново» составляют произведения из собраний региональных музеев России, поскольку именно они оказались счастливыми обладателями картин авангардных художников, многие из которых покинули страну, а их искусство подвергли резкой критике. Тогда же, в начале ХХ века, в Серпуховском музее оказались эталонные полотна королевы русского авангарда Натальи Гончаровой, чье имя наряду с Кандинским и Малевичем знают во всем мире.

«Отправной точкой для идеи проекта стала работа художника Константина Юона, не столь радикального, который может выступать примером художника, работавшего в разных стилях и при этом создавшего мощнейшие по духу полотна, созвучные времени», - уточняется в материале.

В коллекции Серпуховского музея представлен графический лист «Адам и Ева», созданный Юоном 1908-1909 годах для серии «Творение мира». Именно эта серия о начале мироздания стала смысловой осью выставки.

Экспозиционное пространство делится на семь тематических разделов от первозданного хаоса до мира, измененного человеком.