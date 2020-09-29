РИАМО - 29 сен. За последние сутки в Подмосковье выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Мытищах (17) и Красногорске (16), сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области по ситуации с Covid-19.

15 новых случаев заражения выявили в Балашихе, 14 – в Коломне, по 13 – в Сергиевом Посаде и Химках, 12 - в Ленинском округе, девять – в Королеве, по семь – в Долгопрудном и Пушкине.

Также по шесть новых случаев зафиксировали в Шатуре и Щелкове, по пять – в Богородском округе, Ивантеевке, Зарайске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, четыре – в Воскресенске, по три – Лобне, Серпухове, Солнечногорске и Электростали, по две – в Егорьевске, Жуковском, Люберцах, Одинцове, Подольске, Раменском, Реутове, Талдоме, Фрязине, Чехове и Шаховской.

По одному новому случаю заражения коронавирусом – во Власихе, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Кашире, Лосино-Петровском, Луховицах, Озерах, Протвине, Ступине и Электрогорске.

Ни одного случая в Бронницах, Волоколамске, Дзержинском, Звездном городке, Истре, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лотошине, Лыткарине, Можайске, Молодежном, Павловском Посаде, Пущине, Рузе, Серебряных Прудах и Черноголовке.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- Москвичам старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию до 28 октября. Пожилым горожанам и жителям с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома или на даче.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Московских строителей массово проверят на соблюдения правил профилактики Covid‑19. Всем работникам должны выдавать средства защиты, а также измерять температуру перед сменой.

- Культурным учреждениям Москвы рекомендовали увеличить число клининговых компаний. Кроме того, на всех объектах должен быть обеспечен запас средств защиты и антисептиков.

- Работодателям рекомендовали не проводить корпоративы из‑за пандемии. Речь идет о любых массовых мероприятиях.

- Депутаты Госдумы частично перешли на удаленную работу. На текущий момент 60 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией.

- Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в школах Подмосковья некритической. Всех школьников региона пока не планируют переводить на дистанционное обучение

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.