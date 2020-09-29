РИАМО - 29 сен. Мособлдума поддержала изменения в федеральный закон о фермерском хозяйстве, предлагается продлить срок сохранения за хозяйством статуса юридического лица до 1 января 2028 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«На сегодняшний день статус юридического лица для крестьянского фермерского хозяйства действует до 1 января 2021 года. Если не продлить, то сельхозпредприятие фактически теряет выгодные условия кредитования, наработанные благодаря высокой деловой репутации и хорошей кредитной истории», - сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы Сергей Керселян.

Он отметил, что сельхозпредприятия получают государственную поддержку из федерального и регионального бюджетов.

«Здесь тоже могут возникнуть сложности. В связи с чем и региональный Минсельхоз, и наш комитет всецело поддерживает данный законопроект», - добавил Керселян.