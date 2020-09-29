РИАМО - 29 сен. В управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям пресекли ввоз около 20 тонн слив, зараженных восточной плодожоркой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердили с помощью лабораторной экспертизы, проведенной во Всероссийском центре карантина растений.
«Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы», - говорится в сообщении.
Поврежденные плоды разрушаются и становятся непригодными. В районах распространения время от времени вредитель уничтожает урожай целиком.
Владельцу груза выдали уведомление о принятии мер. Продукцию уничтожили.
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