РИАМО - 29 сен. В управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям пресекли ввоз около 20 тонн слив, зараженных восточной плодожоркой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердили с помощью лабораторной экспертизы, проведенной во Всероссийском центре карантина растений.

«Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы», - говорится в сообщении.

Поврежденные плоды разрушаются и становятся непригодными. В районах распространения время от времени вредитель уничтожает урожай целиком.

Владельцу груза выдали уведомление о принятии мер. Продукцию уничтожили.