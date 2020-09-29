РИАМО - 29 сен. Представителей турбизнеса Московской области пригласили принять участие в продолжении программы туристического кешбэка, сейчас правила участия в программе корректируются по поручению правительства РФ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Окончательные условия будут сообщены позднее, после утверждения правил. Общую информацию о программе и ее особенностях можно получить на сайте мирпутешествий.рф.

«Второй этап программы стартует уже в октябре 2020 года. Участие в продолжении программы смогут принять: туроператоры, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ); гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию и электронные системы агрегаторов туристских услуг (российские юридические лица)», - говорится в сообщении.

Кешбэк будет возвращаться, если период проживания составит не менее двух ночей, а максимальная продолжительность путешествия не ограничена.

Также не ограничена минимальная стоимость турпакета или проживания. А размер возврата на карту (кешбэк) составит 20% от стоимости тура. Однако оплата должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы МИР.

Период поездки в рамках программы, предельная сумма кешбэка и ряд других параметров будут определены позднее, после утверждения правил.

Подробные инструкции по регистрации в программе, подписанию соглашения с НСПК «МИР», проведению тестовой транзакции на выделенных терминалах, добавлению предложений на сайт мирпутешествий.рф и иные детали будут сообщены дополнительно.

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