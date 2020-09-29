РИАМО - 29 сен. Правоохранители организовали доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам компании «Интербизнесгруппинжиринг» в столице, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным, с 2018 по 2019 годы руководство фирмы нарушило требования Конституции РФ, трудового законодательства и условий заключенных трудовых договоров, не выплачивало заработную плату сотрудникам организации.

«Сумма задолженности перед сотрудниками составила свыше 4 миллионов рублей», - уточнила Иванова.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливается точное число сотрудников, которым не производились выплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.