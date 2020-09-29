РИАМО - 29 сен. Одинцовский городской суд вынес решение по жалобе компании «ПромУголь», которая пыталась опротестовать наказание за незаконное размещение отходов вблизи деревни Тимково Волоколамского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ходе административного расследования инспекторы эконадзора установили, что на арендуемых компанией землях принимали и размещали на открытом грунте отходы строительства и ремонта без оборудования специальной площадки для временного хранения.

«Площадь свалки превысила 1,7 тысячи квадратных метров, объем размещенных отходов – 2,1 тысячи кубических метров. Нарушение усугубилось тем, что более 1 тысячи кубометров мусора были размещены в водоохранной зоне реки Ламы, что могло привести к ее загрязнению», - говорится в сообщении.

За это нарушение компания была оштрафована на 350 тысяч рублей. Нарушители дважды пытались опротестовать наказание, но суды двух инстанций подтвердили правоту Минэкологии региона.​