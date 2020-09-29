РИАМО - 29 сен. Один из крупнейших российских производителей пэт-преформ, резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Мега-Пласт» запустит завод в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Запустить завод планируют во втором квартале 2021 года. Инвестиции в проект составят более 316 миллионов рублей.

«Завод обеспечит работой до 80 жителей региона», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания работает на отечественном рынке упаковочных материалов более 20 лет и является одним из крупнейших производителей гибкой упаковки в России. «Мега-Пласт» создает упаковки для молока, алкогольных и безалкогольных напитков, кулинарных соусов, жидкого мыла, шампуня, удобрения и других товаров.

Весь комплекс будет состоять из производственного и складского блоков, административного здания. Предприятие оснастят самым современным автоматизированным оборудованием.

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