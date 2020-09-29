РИАМО - 29 сен. В подмосковном наукограде Пущино завершился VII открытый студенческий БиоТурнир, первое место на соревновании заняла сборная команда студентов из Южного федерального университета, Балтийского федерального университета имени Канта и института Белка РАН, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сам турнир длился три дня, а подготовка к нему началась заранее – на проведение исследований по выбранной теме командам давалось от 1 до 8 месяцев. При этом участники решали настоящие задачи и проводили актуальные исследования, которые сейчас ведутся в научных лабораториях и предприятиях биохимической промышленности.

«На БиоТурнире задача команды-участника была представить свое исследование с решением проблемы. Команда-оппонент предлагала варианты для улучшения или модернизации предложенного решения», - говорится в сообщении.

Суд экспертов, куда вошли представители тех самых лабораторий, биохимических предприятий, а также признанные эксперты в области биохимических наук, оценивал выполненную работу и внесенные оппонентом замечания.

«В этом году участниками Пущинского БиоТурнира стали 80 одаренных студентов из 29 вузов со всей России. БиоТуринр предоставил ребятам возможность побывать в одном из главных центров развития биохимических наук – наукограде Пущино», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что это мероприятие дает мощный стимул к саморазвитию для участников соревнований и позволяет ведущим научным центрам, лабораториям, промышленным компаниям, отметить наиболее талантливых ребят.

Команды-победители, а также особенно отличившиеся блестящим выступлением участники получили ценные призы от оргкомитета и спонсоров БиоТурнира.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.​