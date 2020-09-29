РИАМО - 29 сен. Правообладатели земель в пяти городских округах оштрафованы на общую сумму в 6,7 миллиона рублей за плохую борьбу с борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, за неполные две недели оштрафованы еще 16 правообладателей. Штрафы выписывают за непроведение мер по борьбе с борщевиком Сосновского.

«Площадь пораженной сорняком земли в указанных округах превышает 340 гектаров», - говорится в сообщении.

Правообладатели земель в Богородском и Дмитровском городских округах, Долгопрудном, Пущине и Кашире получили штрафы в 150-300 тысяч рублей каждый. Все нарушители должны устранить борщевик на своих участках.