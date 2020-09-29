РИАМО – 29 сен. По мнению руководителя интернет-службы Общероссийского детского телефона доверия Светланы Шевченко, на каникулах ученикам важно сохранять приближенный к школе режим, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Те дети, которые сейчас уйдут на каникулы, смогут учиться в виртуальных кружках, заниматься творческими мастер-классами от системы дополнительного образования», - сказала Шевченко.

Она добавила, что это может быть непросто, потому что дети уже настроились на очный формат обучения.

«Конечно, для родителей это тяжело, и сейчас от них потребуется настраивать ребенка на новый режим, но к этому нужно отнестись максимально спокойно. Для начала — изучить спектр бесплатных и платных услуг, которые предлагают дистанционно», - уточнила Шевченко.

В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель, они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.​