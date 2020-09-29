РИАМО - 29 сен. Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году в районе Рязанский, монтаж монолитных конструкций уже завершен, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Жилой дом для переселения по программе реновации введут в следующем году в районе Рязанский по адресу: улица Паперника, владение 12. <…> В настоящее время ведется устройство внутренних инженерных сетей, строители приступили к чистовой отделке жилых помещений», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Первые этажи будут оформят витражным остеклением. Фасады облицуют декоративными контрастными плитами серо-белого и кофейного цветов. Для удобства жильцов на них установят короба для кондиционеров. Балконы застеклят.

В доме будет 124 квартиры. Их общая площадь составит 7206,02 квадратных метров.

«Всего в районе Рязанский новые квартиры получат жители 72 сносимых домов, для начала переселения подобраны 4 стартовые площадки», - добавил Загрутдинов.