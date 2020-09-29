РИАМО - 29 сен. Жительница столицы получила приговор в виде ограничения свободы на один год по обвинению в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

24-летняя жительница столицы, находясь у себя в квартире, посадила свою малолетнюю дочь в наполняющуюся водой ванну и оставила без присмотра. Женщина ушла на кухню и забыла про ребенка.

«В результате <…> девочка утонула в переполненной ванне», - говорится в сообщении.

Свою вину она признала полностью. Суд назначил девушке наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.