РИАМО - 29 сен. В Солнечногорске началось строительство детского сада на 170 мест, соответствующее извещение поступило в Главгосстройнадзор Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Строительство началось в рабочем поселке Андреевка.

«На данный момент идут подготовительные работы. На площадке задействовано 12 человек и восемь единиц спецтехники», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Общая площадь трехэтажного здания будет составлять порядка 3 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурные залы, кабинеты врача и логопеда, кружковые, доготовочное, административные и технические помещения.

Детский сад будет рассчитан на девять групп, среди которых планируется одна подготовительная.

На прилегающей территории проведут озеленение и обустроят индивидуальные комбинированные площадки для занятий групп на улице. Прогнозируемая дата завершения работ – октябрь 2021 года.