РИАМО - 29 сен. Благоустройство еще семи общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заканчивается на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Уже закончили благоустраивать площадь Ленина в Наро-Фоминске, парк Кривякино в Воскресенске, Советскую площадь Вереи, исторический центр Волоколамска, улицу Ремесленную в Серебряных Прудах, мемориал «Журавли» в Котельниках, сквер Пушкина в Дзержинском, пешеходную зону в Шаховской и пешеходную зону в Луховицах.

«На завершающей стадии находятся еще семь объектов. Планируем их сдать к 5 октября. Это будут уютные, комфортные места, которые станут новыми точками притяжения жителей», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Звездном городке заканчивают благоустраивать набережную Леонежского озера. Также здесь завершается благоустройство территории малого Леонежского озера, сквера, примыкающего к Аллее героев и участка, связывающего Аллею героев и набережную Большого озера.

В Коломне близится к завершению благоустройство Запрудского парка. В Талдомском городском округе на финальной стадии находится масштабное благоустройство сразу трех пешеходных пространств – в Талдоме, в Вербилках и Запрудне. Реконструкция городского парка в Ивантеевке также находится на заключительном этапе.