РИАМО - 29 сен. В Московской области есть несколько мест с красивыми граффити, жителям Московской области предложили посетить их, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Сегодня можно смело сказать: граффити стало искусством. Рисунки на стенах все чаще превращаются в шедевры. Темы разные: от зарисовок летних дней до памяти о великих победах и людях. «Путеводитель по Подмосковью» предлагает прогуляться по улицам Подмосковья и посмотреть на работы граффитистов», - говорится в сообщении.

В Трехгорке, микрорайоне Одинцова, в прошлом году прошел мировой конкурс граффити «Культурный код». Художники исписали более 30 домов с глухими фасадами.

Главным шедевром фестиваля стал портрет Юрия Гагарина. Это не только самое большое изображение первого космонавта в мире, но и самое необычное — на стене 60-метрового жилого дома изображена половина лица знаменитого русского космонавта с двумя красными полосами. Еще одним шедевром стал портрет возлюбленной одного из возлюбленной художника-сюрреалиста Весода Бреро. Он изобразил ее в трех ракурсах: у окна, на лестничной площадке и на фоне заката.

В Серпухове каждый год появляются новые работы граффитистов. Самая большая городская картина — павлин — появился в 2018 году на улице Ворошилова. Главным героем другого уличного изображения стал серпуховский князь Владимир Храбрый. Он занимает центральную часть композиции «Воины эпох», за его спиной — фрагменты важных исторических событий: Куликовской битвы, Отечественной войны и Великой Отечественной войны.

Отличные рисунки есть и в Рошале. Здесь накануне 9 мая в 2019 году художники расписали три здания. С фасадов домов на жителей города теперь смотрят герои Великой Отечественной войны.

А в Бронницах есть изображение Леонеля Месси. Художники создали этот портрет, потому что футболист останавливался на чемпионате мира в Бронницах, и у него в этих числах был день рождения.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

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