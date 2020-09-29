РИАМО - 29 сен. Заканчивается строительство первой очереди жилого комплекса с дошкольной образовательной организацией в Тюменском проезде на территории столицы, говорится в сообщении пресс-службы государственного строительного надзора Москвы.

«Мосгосстройнадзор продолжает контроль за ходом строительства первой и второй очередей жилого комплекса в Тюменском проезде. К проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству выполненных работ», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Жилой комплекс строят в трех минутах ходьбы от метро «Бульвар Рокоссовского» и пяти минутах от МЦК «Бульвар Рокоссовского». Первый этап включает четыре жилых здания площадью 105,1 тысячи квадратных метров.

Мосгосстройнадзор ведет проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ. После устранения выявленных замечаний первую очередь жилого комплекса введут в эксплуатацию.

Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха жителей, проезды и пешеходные дорожки с мощением тротуарной плиткой. Еще высадят деревья, кустарники, цветники, установят малые архитектурные формы. Для маленьких жителей появится собственный детский сад.