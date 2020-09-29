РИАМО - 29 сен. Вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека» 18 тренерам состоялось в доме правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона​.

За четыре года по программе вручено около 2 тысяч свидетельств на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

«Правительство берет на себя обязанности выплачивать всю стоимость квартиры: первоначальный взнос и «тело» кредита, а участникам остается платить только проценты», ─ отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Вручение социальной ипотеки спортсменам началось три года назад и это большая поддержка для них.

В ходе церемонии были награждены тренеры из Одинцова, Орехово-Зуева, Подольска, Люберец, Коломны, Химок, Краснознаменска, Ленинского округа, Воскресенска и Клина.

«Ранее жилья своего не было, постоянно жил на съемных квартирах. Сейчас благодаря программе «Социальная ипотека» будет возможность купить жилье в Московской области. Хотим присмотреть с женой и сыном двухкомнатную квартиру, минимум 54 квадратных метров», - сказал тренер по баскетболу училища олимпийского резерва №3 Химки Мирон Лебедев.

Он также добавил, что тренирует детей 2005 года рождения. В прошлом году ребята заняли первое место в европейско-юношеской баскетбольной лиге, также были в призерах чемпионата России.