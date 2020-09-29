РИАМО - 29 сен. До 1 ноября на осеннем фестивале цветов и урожая в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» продлится розыгрыш ценного семечки громадной тыквы сорта «Гигант Атлантики» (Atlantic Giant), сообщается на сайте зоосада.

«У победителя появится реальный шанс вырастить самую большую в России тыкву, как это сделал в 2020 году тыквовод из Подмосковья Андрей Гусев, чьи поразительные овощи представлены в «Аптекарском огороде», – уточняется в сообщении.

Самую огромную тыкву назвали Аграфеной (или Дусей). Для крупной рыжей тыквы – соседки Аграфены – нужно придумать эффектное имя, сфотографироваться с ней, выложить в Instagram с хештегом #СамаяБольшаяТыква2020 и именем, а также отметить в посте аккаунт сада @hortus_ru.

На финале фестиваля 1 ноября самую большую тыкву торжественно вскроют и раздадут мякоть посетителям.