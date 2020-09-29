РИАМО - 29 сен. Капитальный ремонт Большого Старомарковского пруда, который находится в столичном районе Северный, завершили, водоем является частью памятника садово-паркого искусства усадьбы Архангельское-Тюриково и занимает примерно 2 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Ложе пруда очистили от иловых отложений, отремонтировали крепления береговой полосы и провели восстановительное благоустройство.

«Со дна водоема извлечено более 27 тысяч кубометров ила, что составляет около 50% от его общего объема. Береговую линию отсыпали щебнем, а берега укрепили при помощи свайно-заборчатой стенки из лиственницы. Благодаря капремонту увеличилась и глубина пруда: на момент начала работ она в мелководных местах составляла всего 30 сантиметров, а сейчас – местами до 3,5 метров», – уточняется в сообщении.

Решение о начале капремонта было принято из-за активного зарастания акватории водной растительностью и достижения критического уровня мощности иловых отложений.