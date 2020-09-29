РИАМО - 29 сен. На прошедших выходных в северной столице завершилась велоэкспедиция по маршруту Москва – Санкт-Петербург, теперь два этих города может связать веломаршрут, сообщается на сайте Ростуризма.

«Веломастерплан маршрута между Москвой и Санкт-Петербургом, и его дальнейшая реализация, станет настоящим прорывом для велопутешественников, создав уникальный туристический продукт, объединяющий ключевые достопримечательности двух столиц и соседних регионов», – сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она добавила, что популярность велопутешествий в мире с каждым годом растет. Этот вид спорта позволяет поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и наслаждаться природой.

Мастер-план веломаршрута представят в виде документа с закрепленным оптимальным маршрутом, сопутствующей инфраструктурой. В нем же определят финансовую и управленческую модели. Разработка мастер-плана займет несколько месяцев.

Свои рекомендации и идеи можно оставить на сайте velo1.moscow-peter.ru. Для наглядности возможно прикрепить фото или видео, а также указать локацию.