РИАМО - 29 сен. Топ люксовых автомобилей на спецстоянках возглавили Porsche, Mercedes-Benz и Lexus, машины эвакуировали за нарушение правил стоянки и остановки, говорится в сообщении пресс-службы Московского паркинга.

«Лидером рейтинга стала марка Porsche — 30 эвакуаций за неделю. Немного меньше Mercedes-Benz​ — 28 перемещений. Замыкает тройку Lexus — 18 машин этой марки оказались на спецстоянках за прошлую неделю», - говорится в сообщении.

Также в топ нарушителей класса люкс вошли Audi, BMW, Toyota, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Rolls-Royce, Chrysler, Tesla и Bentley.

Автомобили, оставленные в неположенных местах, создают помехи для пешеходов и другого транспорта и могут стать причиной аварий.