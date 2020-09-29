РИАМО - 29 сен. Официальный канал Большого театра на YouTube получил «серебряную кнопку», такой награды нет ни у одного театра в стране, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

У театра на канале сейчас больше 450 тысяч подписчиков. С начала года это число выросло в десять раз.

«Мы очень рады получить «серебряную кнопку» YouTube. Для нас этот почетный знак – свидетельство того, что Большой театр смог завоевать и виртуальное пространство своим искусством», - отметил генеральный директор театра Владимир Урин.

Во время самоизоляции весной этого года на официальном канале театра проходили трансляции спектаклей «золотого фонда».

Большой театр также вошел в тройку самых популярных театров на YouTube не только по числу подписчиков, но и по количеству просмотров в мире.

Спектакли этого культурного учреждения выходили на первые места российских и мировых трендов видеохостинга, в том числе в России, Канаде и Гонконге. Например, балет «Щелкунчик» одновременно смотрели более 80 тысяч человек.